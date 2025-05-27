شهادات الادخار البنك الأهلي.. تعديلات جديدة على أسعار الفائدة تزامناً مع خفض المركزي

في إطار التغيرات الأخيرة التي طرأت على السياسة النقدية في مصر، أعلن البنكان الأكبر في السوق المصرفي، الأهلي المصري ومصر، عن قرارات جوهرية تمس سوق شهادات الادخار، أبرزها تقليص العائد السنوي على الشهادات بالجنيه المصري بنسبة 1%، مع إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد المدفوع مسبقًا بالجنيه، وذلك بدءًا من الثلاثاء 27 مايو 2025.

قرارات البنك الأهلي المصري

أكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم “الألكو” عقدت اجتماعًا صباح اليوم واتخذت قرارات بخفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، إلى جانب تخفيض مماثل على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد المتناقص بجميع دوريات الصرف.

كما تقرر وقف طرح الشهادات الدولارية التي تمنح عائدها بالجنيه المصري، وهو ما يعكس توجه البنك نحو ضبط السيولة وتخفيف الضغوط على العملة المحلية.

تحركات متزامنة من بنك مصر

من جانبه أعلن بنك مصر عن اتخاذ خطوات مماثلة، حيث خفض العائد على مجموعة من شهاداته الادخارية بالجنيه، ومنها شهادة “القمة” الثلاثية، التي أصبح عائدها 18.5%، وكذلك شهادات “ابن مصر” بمعدلات جديدة حسب كل سنة.

كما أوقف البنك إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري، مع الإشارة إلى خفض العائد أيضًا على الحسابات والأوعية الادخارية ذات العائد المتغير.

تفاعل مع توجهات المركزي

تأتي هذه القرارات بالتوازي مع ما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا بشأن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإقراض إلى 25% وسعر الإيداع إلى 24%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتخفيف كلفة التمويل.

موعد بدء تطبيق التعديلات

من المقرر دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، عبر جميع فروع البنكين، إضافة إلى التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية الخاصة بهما.