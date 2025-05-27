الان افتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر تطبيق “Bank” والشروط المطلوبة

أصبح الآن من السهل القيام بعملية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بدون الحاجة إلى زيارة أي فرع نهائي، ويرغب الكثير من العملاء تفعيل هذه الخدمة إلا أنه هناك مجموعة من الشروط يجب استيفائها أولاً للسماح بذلك ويعد بنك الخرطوم واحد من أكبر وأضخم المصارف الموجودة بالسودان.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

طرحت الجهات المختصة استمارة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 عبر الرقم الوطني، وتعد هذه الخدمة واحدة من أفضل الخدمات الإلكترونية التي حققت نجاح كبير فمن خلاله يستطيع العميل إتمام المعاملات في أسرع وقت، ولقد يواصل المصرف جهوده في تطوير خدماته المصرفية لتتناسب مع احتياجات كل عميل، وفيما يلي خطوات إنشاء الحساب:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه.

تعبئة الاستمارة بالبيانات بشكل صحيح.

رفع الملفات بالكامل بصيغة pdf.

الموافقة على أحكام الخدمة ومراجعة المعلومات المدخلة.

الضغط على خانة تقديم الطلب.

شروط إنشاء حساب في بنك الخرطوم 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي لابد من توافرها في العميل كي يستطيع الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: