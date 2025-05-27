أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الثلاثاء الموافق 27-5-2025 في السوق

ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين بمعرفة أسعار الدواجن البيضاء اليوم 27 مايو 2025، تعد الدواجن من ابرز المنتجات المستهلكة وذلك لأنها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة مما تفيد جسم الإنسان، كما أنها تعتبر أيضا مصدر جيدا للبروتين والدهون والكربوهيدرات بالإضافة إلي أنها تحتوي علي فيتامينات مما تعمل علي مد الجسم بالطاقة، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء بقيمة 80 جنيها بالمزرعة عبر السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بأسعار الدواجن إليكم التفاصيل.

أسعار الفراخ اليوم 27 مايو 2025

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بقيمة 80 جنيها للكيلو، بينما تصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 85 إلي 90 جنيها بحسب المنطقة.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بأرض المزرعة بقيمة 119 جنيها، بينما تصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 125 إلي 130 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة بقيمة 93 جنيها، بينما تصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 100 إلي 105 جنيها.

أسعار البيض اليوم 27 مايو 2025

حيث جاءت أسعار البيض علي النحو التالي:

سجل سعر كرتونه البيض الأحمر في المزرعة بقيمة 100 جنيها، حيث يتم توصيلها للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 115 إلي 120 جنيها.

سعر كرتون البيض الأبيض في المزرعة بقيمة 100 جنيها، تصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 120 إلي 125 جنيها.

بلغ سعر كرتونه البيض البلدي في المزرعة بقيمة 115 جنيها، يتم توصيلها للمستهلك بقيمة 125 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء، بناءً على ما يأتي:-