قرار وزاري جديد من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم صرف الخبز والدقيق في العيد

في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة تنظيمية جديدة لضمان استمرار خدمة المواطنين، شملت تنظيم عمل المخابز التموينية خلال عطلة العيد.

منح إجازة رسمية للمخابز

القرار الوزاري الذي يحمل رقم 13 لسنة 2025، نص على منح المخابز التابعة للقطاعين العام والخاص عطلة رسمية مدتها أربعة أيام تبدأ من الخميس 5 يونيو وحتى الأحد 8 يونيو 2025، كما أن المخابز التي تفضل العمل خلال الإجازة يمكنها تقديم طلب رسمي بذلك حتى موعد أقصاه 29 مايو.

تنسيق إلكتروني دقيق

شركة الكروت الذكية “سمارت” ستتولى مهمة إرسال بيانات المخابز الراغبة في العمل عبر البريد الإلكتروني للمديريات، لتقوم الأخيرة بتحديث النظام وتسجيل المخابز المتوقفة عن العمل، مع توثيق التواريخ والمواعيد بدقة.

تعديل توقيتات الصرف والتشغيل

تم تحديد مواعيد صرف حصص الدقيق للمخابز في أيام 5 و6 و7 يونيو من منتصف الليل وحتى الساعة 2 صباحًا، على أن تبدأ المخابز التشغيل بعد ذلك، أما يوم 8 يونيو فستتاح حصصه وفقًا لنظام العمل الفعلي للمخبز في ذلك اليوم.

الرقابة على المخزون

شدد القرار على دور مديريات التموين في متابعة وتوفير كميات كافية من القمح والدقيق خلال فترة العيد بالمطاحن والمخابز، لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين، وحثت الوزارة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي نقص في الخبز أو مخالفات في مواعيد التشغيل من خلال الخط الساخن المخصص للشكاوى، أو عبر مكاتب التموين بالمحافظات، مؤكدة أن فرق التفتيش ستمارس عملها الميداني خلال أيام العيد للتأكد من الالتزام بالضوابط وضمان جودة الخدمات.

آلية صرف الخبز خلال الإجازة

أوضحت الوزارة أن المواطنين سيتمكنون من صرف حصصهم من الخبز يوميًا من خلال المخابز العاملة، دون أي تغيير في آلية استخدام بطاقات التموين، وتم التشديد على المخابز التي تعمل خلال العطلة بضرورة الالتزام بالكميات المقررة وجودة الإنتاج طبقًا للمواصفات.