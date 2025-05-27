تحذير البريد المصري لجميع المواطنين الآن.. شوف حسابك بسرعة

أصدر البريد المصري، تحذيرًا هام حول عمليات الاحتيال والنصب التي تكون من خلال الروابط المزيفة، فيما تستهدف المواطنين وعملاء البريد بشكل كبير، مشيرًا إلى أن البريد لا يقوم بطلب أي بيانات غير مصرح بها مثل كلمة السر وكافة الرمز السرية، ناهيك عن المعلومات الخاصة بالحسابات أو حتى عنوان العملاء، ولذا فيُرجى الحذر من كل هذه الحيل التي تستدعي اختراق الحساب البريدي.

عمليات اختراق البريد المصري

وأضاف البريد المصري، أنه لا يُرسل أي رسائل نصية وكذلك البريد الإلكتروني المُتعلق بالحسابات وحتى إلغاء الشحنات، مشيرًا إلى أن الرصد الأمني للبريد، قام باكتشاف العديد من محاولات احتيال إلكتروني جديدة متمثلة في الرسائل النصية وحتى رسائل البريد الإلكتروني، فيما تضمن روابط مزيفة، كما أن هذه الرسائل لا تستخدم أرقام هواتف محلية وكذلك دولية تزعم أي صادرة من قبل البريد، حتى أن مثل هذه الرسائل تُدعى بأنها تابعة للبريد وترغب في الحصول على بيانات حساسة متمثلة في الحسابات البنكية وكذلك العناوين.

أبرز نصائح لعملاء البريد المصري

وعن النصائح والتحذيرات الواجب إتباعها لكي لا يتم اختراق الحسابات الخاصة بالعملاء في البريد المصري، فجاءت كما يأتي:-