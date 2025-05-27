مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 على تردد قناة الفجر الجزائرية Kuruluş Osman الموسم 6

يعد مسلسل المؤسس عثمان واحد من ابرز المسلسلات التاريخية والذي حصد علي ملايين المتابعات منذ أن تم انطلاقه حتي الآن وهو ما يعد ابرز معدلات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من المواطنين، حيث ينتظر المشاهدين الحلقة 193 من المسلسل الحاملة بالأحداث المروعة والتفاصيل المشوقة التي من أهمها بأن عثمان يستعد بجيشه الضخم ويبدأن في مهاجمه قلعة مدرني وأخذها، في المقابل كلاديوس وصوفيا متحدون وبكامل قوتهم واستعدادهم لأخذ غونيوك وعدم السماح لعثمان بأخذ مدرني، بينما تظهر فتاة متنكرة تحضر الطعام والشراب بأمر من كلاديوس لكي تضع لهم السم ولكن لن يتسمموا، كل ذلك واكثر شاهدوه عبر هذا المسلسل والذي يتم بثه عبر القنوات الفضائية سنوضحها لكم عبر السطور التالية من هذا الموضوع تابعونا.

توقيت بث الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان

يترقب الكثير من المتابعين بمسلسل المؤسس عثمان حول معرفة الموعد المحدد بث هذه الحلقة المليئة بالأحداث المشوقة والمواقف المروعة بالإضافة إلي انه يتم بث هذه الحلقة يوم الأربعاء الموافق 28 مايو عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا.

بينما يتم بس نفس الحلقة يوم الخميس الموافق 29 مايو علي قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يتم بث الحلقة 193 من المسلسل يوم الخميس 29 مايو عبر قناة اليرموك

تردد الفجر الجزائرية علي النايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

يتم بث تردد القناة عبر: 11034.

معامل ترميز القناة: 27500.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الجديد بقناة اليرموك عبر النايل سات

التردد الجديد: 12687.

مؤشر الترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد الحديث بقناة اليرموك غلي العرب سات