وزارة التربية تعلن رسميًا جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2025 في العراق..دمج جديد للمواد وتعليمات مشددة لضمان نزاهة الامتحانات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الجدول الرسمي لامتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول من العام الدراسي 2024-2025 ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها الوزارة فإن الامتحانات من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 وحددت الوزارة الساعة السابعة صباحًا موعدًا لانطلاق الامتحانات في جميع مراكزها داخل البلاد وخارجها ويمثل هذا الامتحان مرحلة مهمة في المسار التعليمي للطلبة كونه البوابة التي تؤهلهم للانتقال إلى المرحلة الإعدادية لذلك يُنصح الجميع بالاستعداد الجيد ومراجعة الدروس بشكل منظم خلال الفترة القادمة.

خطة وزراة التربية والتعليم العراقية للتقليل من أيام الامتحانات

يشمل الجدول الرسمي لامتحانات الصف الثالث متوسط ثمانية امتحانات موزعة على أيام مختلفة مع مراعاة التباعد بين المواد الأساسية لإعطاء الطلبة وقتًا كافيًا للاستعداد ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الوزارة هذا العام هو:

دمج مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في اختبار واحد حيث خصصت لهما درجة نهائية من 100 تُوزع بواقع 75 درجة للغة العربية و25 للتربية الإسلامية وذلك لتقليل عدد أيام الامتحان وتخفيف الضغط عن الطلبة.

وفي حال تزامن موعد أي اختبار مع عطلة رسمية سيتم ترحيله تلقائيًا إلى اليوم التالي بنفس الترتيب المعلن الجدول يشمل جميع فروع الدراسة سواء العربية أو الكردية أو التركمانية أو الأجنبية مما يضمن شمولية التوزيع للطلبة في عموم المحافظات.

التعليمات التي ألزمت الوزارة طلابها بها

ومن التعليمات التي شددت الوزارة على تطبيقها: