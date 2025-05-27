“وليالٍ عشر”..أفضل أعمال الطاعات وأعظم الفرص للفوز برضوان الله ومضاعفة الحسنات في أعظم أيام السنة

تُعد الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة من أعظم الأوقات في السنة الإسلامية حيث أكد رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة أن الأعمال الصالحة في هذه الفترة تحظى بمكانة وفضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى يتفوق حتى على الجهاد في سبيله، إلا لمن خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء لذلك يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة بالصيام مع العلم أن صيام يوم العيد، وهو العاشر من ذي الحجة ممنوع شرعًا احترامًا لفرحة العيد واحتفالاته وبجانب الصيام يُستحب الإكثار من العبادات المختلفة كالذكر والصلاة والصدقات والدعاء لما لها من أثر في زيادة الأجر والثواب.

موعد بداية شهر ذي الحجة

من المتوقع أن يبدأ شهر ذي الحجة في عام 1446 هـ (الموافق 2025 ميلادي) مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو بحيث تمتد أيام العشر الأوائل حتى يوم عيد الأضحى الذي يصادف 6 يونيو وهو اليوم الذي يختتم فيه المسلمون هذه الأيام المباركة بأداء الأضحية لمن استطاع فالأضحية ليست فرض وإنما هي عبادة للتقرب من الله.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

تُعدّ الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من أعظم المواسم التي يمنّ الله بها على عباده إذ اختصها بفضائل عظيمة وجعل فيها أبوابًا واسعة للعمل الصالح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام“، في إشارة واضحة إلى عظم شأنها ورفعة مكانتها ويؤكد العلماء أن هذه الأيام تُعدّ فرصة ذهبية للعودة إلى الله، وتجديد التوبة والإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن إضافة إلى الصدقة وصلة الأرحام أما الحجاج فيُستحب لهم ما يُناسب حالهم من العبادات دون الصوم في يوم عرفة ليكونوا أقوى على الوقوف والدعاء.