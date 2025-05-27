بسعر اقتصادي وأداء قوي.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 الجديد وأهم مميزاته

في ظل التنافس القوي في سوق الهواتف الذكية، تقدم شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo A97 الاقتصادي الذي اجتمعت فيه مميزات الأداء القوي والتصميم العصري، مما يجعل الهاتف واحد من الهواتف المفضلة للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي يناسبهم دون تكلفة مرتفعة، دعونا حضراتكم نذكر أهم مميزات الهاتف وعيوبه بالإضافة لمواصفاته التي تجعله منافس جذاب بين الهواتف الأخرى تابعونا.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A97

هناك عدة مواصفات ومميزات للهاتف تجعله مميز وقوى بين فئته، اتبعوا الجدول التالي:

الشاشة يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة، بدقة 1080 × 2408 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز. المعالج يوجد بالهاتف معالج MediaTek Dimensity 810 (6 نانومتر)، ثماني النواة (2×2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و6×2.0 جيجا هرتز Cortex-A55)، مع معالج رسومي Mali-G57 MC2 الذاكرة ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت. الكاميرا الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل (أساسية) و2 ميجابكسل (استشعار العمق)، مع فلاش LED، HDR، وبانوراما، تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية. البطارية يمتاز الهاتف ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يتيح شحن الهاتف بسرعة وكفاءة. نظام التشغيل نظام Android 12 مع واجهة ColorOS 12. الاتصال دعم شبكات 5G، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (النطاق المزدوج)، Bluetooth 5.2، GPS، USB Type-C 2.0، مع منفذ سماعات 3.5 ملم.

سعر هاتف Oppo A97

يتوفر هاتف Oppo A97 في الأسواق العربية بأسعار تتفاوت حسب البلد، على النحو التالي:

في مصر: حوالي 12,540 جنيه مصري.

في السعودية: حوالي 1,163 ريال سعودي.

في الإمارات: حوالي 1,138 درهم إماراتي.

المغرب: حوالي 2,883 درهم مغربي.

مميزات هاتف Oppo A97

يوفر سرعة اتصال عالية، مما يتيح تجربة تصفح ومكالمات أفضل.

شاشة كبيرة ومعدل تحديث 90 هرتز.

شحن سريع بقوة 33 واط.

تصميم عصري وألوان جذابة.

عيوب هاتف Oppo A97