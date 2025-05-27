حقيقة الزيادة.. موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر يونيو رسميًا

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد في العراق رسميا أن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر يونيو سيبدأ يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، ليتم صرف معاش يونيو 2025 بالعراق في موعده المعتاد دون أي تغيير وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد من هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع الحكومة العراقية وحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بتقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر يونيو في جميع المحافظات.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق يونيو

أكدت الهيئة العامة للتقاعد في العراق أن رواتب المتقاعدين بالعراق يونيو سيتم بشكل مباشر إلى الحسابات المصرفية الخاصة بالمستفيدين سواء من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين، ضمن منظومة إلكترونية تضمن السرعة والدقة في تحويل الأموال.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق يونيو

لضمان سهولة الوصول إلى تفاصيل موعدرواتب المتقاعدين بالعراق يونيو 2025 في العراق يمكن للمتقاعدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.

إدخال الرقم الوظيفي أو الرقم القومي.

الضغط على “استعلام” لعرض تفاصيل الراتب.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

حتى الآن لا توجد أي قرارات رسمية بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق خلال الفترة المقبلة وقد أكدت وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية أن صرف الرواتب يتم وفق الجداول المعتمدة دون أي تعديلات أو زيادات جديدة ورغم تكرار الحديث في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن احتمالية زيادة الرواتب إلا أن الجهات الرسمية نفت ذلك تماما مشيرة إلى أن أي تعديل في رواتب المتقاعدين بالعراق يتطلب صدور قانون أو قرار حكومي جديد وهو ما لم يحدث حتى الآن.