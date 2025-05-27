وقفة عرفات تقترب..أول أيام عيد الأضحى 2025؟.. السعودية تحسم الجدل وتصدر توجيه عاجل لتحري هلال ذي الحجة

مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة، تترقب المملكة العربية السعودية ومعها العالم الإسلامي لحظة الإعلان الرسمي عن أول أيام عيد الأضحى 2025 حيث أعلنت المحكمة العليا السعودية توجيه عام يدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء، في خطوة حاسمة لتحديد يوم الوقوف بعرفة وموعد العيد الأكبر.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2025 فلكيا وشرعيا

في ظل الاعتماد الأساسي على الرؤية الشرعية لتحديد دخول الشهور الهجرية فإن الإعلان الرسمي عن أول أيام عيد الأضحى 2025 سيصدر بعد عمليات الترائي مساء الثلاثاء، حيث ستشرف المحاكم الشرعية واللجان المتخصصة في مختلف مناطق المملكة على عمليات الرصد.

ورغم أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن:

الأربعاء 28 مايو قد يكون أول أيام شهر ذي الحجة 1446 هجريا

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025

أول أيام عيد الأضحى 2025: الجمعة 6 يونيو 2025

إلا أن هذه التقديرات تبقى أولية ولن تعتمد رسميا إلا بعد تحقق الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة.

أهمية الرؤية الشرعية لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025

تؤكد المملكة على اعتمادها الكامل على الرؤية البصرية سواء بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية الحديثة باعتبارها الضمان الشرعي لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025 وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية ولهذا:

دعت المحكمة العليا الجميع للمشاركة في التحري.

حثّت من يتمكن من رؤية الهلال على الإدلاء بشهادته لدى أقرب محكمة.

شددت على عدم الاعتماد على التقديرات الفلكية وحدها دون تحقق الرؤية.

المشاركة في تحري أول أيام عيد الأضحى 2025

أكدت المحكمة أن المشاركة المجتمعية في تحري أول أيام عيد الأضحى 2025 تعزز من دقة التقويم الهجري الذي تعتمد عليه الكثير من العبادات الموسمية مثل: