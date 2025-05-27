خطوات سهلة للاستعلام..آلية الصرف وأحدث التحديثات لضمان استلام مستحقاتك بانتظام لرواتب المتقاعدين في العراق لشهر يونيو

يلعب صرف رواتب المتقاعدين دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حيث توفر هذه الرواتب مصدر دخل ثابت لآلاف الأسر ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية ومع ذلك تواجه السلطات تحديات تتعلق بتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية وضمان وصول الرواتب لجميع المستحقين خاصة في المناطق النائية وفي سبيل تحسين الخدمة تعمل الجهات المعنية على تحديث البنية التحتية الرقمية وتبسيط إجراءات الصرف بهدف تقديم تجربة أكثر كفاءة وسلاسة للمتقاعدين في المستقبل.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين يونيو 2025

ولتسهيل عملية الاستعلام عن تفاصيل الراتب أطلقت وزارة المالية العراقية منصة إلكترونية تمكن المتقاعدين من الاطلاع على مستحقاتهم بسهولة عن طريق الخطوات السهلة التالية:

يمكن للمتقاعد الدخول إلى الموقع الرسمي.

يقوم بتسجيل بياناته باستخدام رقم الهوية أو الرقم التقاعدي.

يضغط على زر الاستعلام فتظهر له النتيطة المطلوبة.

وهناك طريقة أخرى تمكن المتقاعد من الاستعلام عن راتبه اذ يتوفر تطبيق تقاعدنا على الهواتف الذكية الذي يوفر خدمة الاستعلام الفوري بكل سهولة ويسر وهناك خيار آخر متمثل في إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم الهوية إلى رقم مخصص لاستلام معلومات الرواتب.

موعد بدء صرف رواتب المتقاعدين يونيو 2025

أعلنت الجهات الرسمية العراقية عن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو من عام 2025 اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتجنب أي تأخير حيث يتم تأجيل الصرف في حال تزامن موعده مع عطلات رسمية إلى أول يوم عمل يليها هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول الرواتب في الوقت المناسب لجميع المتقاعدين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على راتب التقاعد

وضعت وزارة المالية عدة شروط لاستحقاق راتب التقاعد ومنها: