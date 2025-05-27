من غير ما تمشي الفرع.. فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025 بسهولة

أطلق بنك أمدرمان الوطني في السودان خدمة مميزة تتيح للعملاء فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025 دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مما يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية ويواكب التوجه العالمي نحو التحول الرقمي حيث يوفر فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين تجربة مصرفية متطورة وآمنة، يمكن من خلالها للمواطنين السودانيين إنشاء حساباتهم البنكية في دقائق معدودة باستخدام الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025

للبدء في فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بتحميل تطبيق أوكاش من متجر Google Play أو App Store.

أو الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك أمدرمان الوطني.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

إدخال رمز التحقق المرئي لتأكيد الهوية.

تعبئة استمارة التسجيل وتشمل الاسم بالكامل والعنوان الحالي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم رفع نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر بصيغة PDF.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بعناية.

إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد من البنك خلال فترة قصيرة.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025

وضع البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025 وهي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

تقديم بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

التأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات المدخلة.

مزايا فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025

تقدم خدمة فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025 العديد من المزايا، أبرزها: