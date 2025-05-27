بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2025 للاستعلام عن نتائج الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

توفر بوابة الأزهر الشريف خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، خاصة مع اقتراب ظهور في الوقت الحالي، نظير أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات مصر، ولذا سنتعرف معًا على إجراءات الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، التي تعتبر من أهم المنصات التعليمية التابعة للأزهر، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني برقم الجلوس 2025

يمكنك الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمختلف المعاهد، بناءً على الخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بالذهاب إلى بوابة الأزهر الشريف.

مع اختيارك إلى “نتائج الطلاب”.

فيما يمكنك تحديد الصف الدراسي التابع له الطالب أو الطالبة.

تحديد الفصل الدراسي.

مع إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية أو الابتدائية.

موعد ظهور نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية

يبذل قطاع المعاهد الأزهرية، قصارى جهده من أجل الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الابتدائية والإعدادية بمختلف المراكز المعنية بأعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة، وذلك بعد أن أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي كانت في الفترة من 14 لـ 21 مايو 2025، وعقب الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن النتائج ورفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لسهولة استخراجها من قبل الطلاب والطالبات.

مجموع مواد الشهادة الإعدادية الأزهرية

جاءت توزيع الدرجات المعنية بمواد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، بمختلف المعاهد الأزهرية وبناءً على ما حدده قطاع الأزهر، وفقًا لما يأتي:-