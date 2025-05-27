تردد قناة مدرستنا 3 ومتابعة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025

يهتم عدد كبير من أبناءنا بالمرحلة الثانوية العامة بمتابعة أهم النماذج الاسترشادية التي توفرها وزارة التربية والتعليم من أجل مساعدة الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة من خلال الإطلاع على تلك النماذج الاسترشادية والتي يتم عرضها الآن من خلال شاشة قناة مدرستنا 3 والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي النايل سات وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم بمقالنا.

تردد قناة مدرستنا 3 على النايل سات

طلاب وطالبات الثانوية العامة يمكنهم الآن متابعة قناة مدرستنا 3 ومتابعة أهم النماذج الاسترشادية التى تقدمها وزارة التربية والتعليم على القمر الصناعي النايل سات من خلال تنزيل التردد التالي

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد: 12206.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : SD.

تردد قناة مدرستنا 2 على النايل سات

يمكن لجميع طلاب المرحلة الاعدادية متابعة قناة مدرستنا 2 والتي تم إعدادها من أجل طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية ومراجعة الدروس لهم وتقديم نماذج استرشادية للاختبارات وذلك من خلال تنزيل التردد التالي

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11179.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة :SD.

طريقة تنزيل تردد قناة مدرستنا

بدون الحاجة إلى فني يمكن الآن تنزيل تردد قناة مدرستنا 3 وذلك بإتباع خطوات بسيطة ولا تحتاج إلى وقت فقط بإتباع الخطوات التالية