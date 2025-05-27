سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في البنوك

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر مايو 2025 بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، نظير تراجعه في 10 بنوك بأخر تحديثات له، ناهيك عن إمكانية التعرف على سعر العملة الأجنبية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليها كافة المواطنين.

سعر الدولار أمام الجنيه

ومع أخر تحديثات تمت على سعر الدولار أمام الجنيه المصري، نظير أن التحديثات تبقى مستمرة على العملة الأجنبية، فجاءت على النحو التالي:-

سجل سعر الدولار في “البنك الأهلي” نحو 49.79 جنيه شراء، وبيع 49.98 جنيه.

فيما سجل سعر الدولار داخل “بنك مصر” نحو 49.79 جنيه للشراء، وللبيع 49.89 جنيه.

بالإضافة إلى تسجيل العملة الأجنبية في “بنك القاهرة” نحو 49.79 جنيه شراء، وللبيع 49.89 جنيه.

بالإضافة إلى الدولار مقابل الجنيه في “البنك التجاري” سجل نحو 49.79 جنيه للشراء، وبيع 49.85 جنيه.

تحديث العملة الأجنبية اليوم

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه في باقي البنوك العاملة بالدولة، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فإنها نصت على النحو الأتي:-