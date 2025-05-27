استعلم الآن.. عن نتيجة الصف السادس في العراق ونسب النجاح لهذا العام

أعلنت وزارة التربية في العراق عن نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق وقد أُتيحت النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية المعتمدة مثل منصة وزارة التربية والموقع التعليمي “نتائجنا” لضمان سهولة الوصول إليها من مختلف المحافظات فإن الوزارة بدورها أعربت عن ارتياحها لانسيابية سير الامتحانات هذا العام مشيدة بجهود الكوادر التدريسية والإدارية ومؤكدة استمرارها في تطوير العملية التربوية بما يتماشى مع التحديات الحديثة فقد دعت الوزارة جميع الطلبة إلى متابعة أخبارها الرسمية فقط وأكدت أنها ستعلن قريبًا عن مواعيد الدور الثاني وآلية التقديم للامتحانات التعويضية للطلبة غير الناجحين.

نسب النجاح لنتيجة الصف السادس

هذا العام تفاوتت نسب النجاح بشكل ملحوظ بين المناطق إذ سجّلت بعض المحافظات معدلات مرتفعة مثل:

البصرة التي حققت نسبة نجاح وصلت إلى 90%.

تلتها نينوى بنسبة 88%.

بينما جاءت المثنى وذي قار في مراتب أدنى بنسب لم تتجاوز 73%.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس في العراق

ومن جانب آخر سهلت الوزارة إجراءات الاستعلام عن النتائج حيث يتطلب ذلك من الطالب فقط إدخال الرقم الامتحاني واختيار محافظته ليظهر كشف الدرجات مباشرة وذلك عن طريق:

زيارة الموقع الرسمي للنتيجة.

تحديد محافظة الطالب.

ادخال بيانات الطالب المطلوبة مثل الرقم الامتحاني.

الضغط على زر الاستعلام.

تقديم التظلمات على النتائج

ولأول مرة أتاحت الوزارة إمكانية تقديم الاعتراضات على النتائج إلكترونيًا حيث يمكن للطلبة الذين يعتقدون بوجود أخطاء في تصحيح أوراقهم تقديم طلباتهم عبر استمارة مخصصة على موقع الوزارة مقابل رسوم بسيطة لكل مادة معترَض عليها وقد أكدت الوزارة أن جميع الاعتراضات ستخضع للمراجعة الدقيقة لضمان العدالة والشفافية.