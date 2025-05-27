لولو تعبانه..خطوات ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية التي ينجذب إليها ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، خاصة من عندهم أطفال وصغار، راغبين في مشاهدة كل ما تقدمه القناة دون توقف، من برامج تعليمية وترفيهية، وكذلك أغاني وأناشيد دينية يتم نقلها على مدار الساعة، فيما يمكنك ضبط التردد الجديد للقناة على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة أطفال

أما عن البيانات الخاصة بتنزيل تردد قناة وناسة أطفال الحديث على القمر الصناعي، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي جديد النايل سات.

ترددها يكون 11470.

بينما استقطاب القناة افقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة وناسة 2025

ولكي تُتابع قناة وناسة، فيمكنك تنزيل التردد الثاني للقناة، مع استمرارية المتابعة الغير متوقفة، بناءً على البيانات الأتية:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد 11919.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

خطوات ضبط قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بضبط قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، النايل سات أو العرب سات، كما يأتي:-

قم بالدخول إلى قائمة إعدادات جهاز الرسيفر.

ثم قم بالنقر على “إضافة قناة جديدة”.

وعندها ستتأهل من إدخال معلومات القناة بشكل واضح وصحيح.

القيام بالنقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل قناة وناسة وحفظها.

ما تقدمه قناة وناسة؟

أما عن ما تقدمه قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي:-