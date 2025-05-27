أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 24 عند 402.50 درهم والأونصة تقفز فوق 12 ألف درهم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع ثبات أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية ويعتبر ثبات سعار الذهب في الإمارات اليوم مؤشر مهم في ظل استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين والأفراد المهتمين بتغيرات سوق الذهب، خصوصا في ظل استمرار الغموض بشأن السياسات الجمركية الأمريكية والتوترات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وفقا لأحدث البيانات الصادرة صباح اليوم جاءت أسعار الذهب في الإمارات اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 402.50 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 22: بلغ 372.50 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 21: وصل إلى 357.25 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 18: استقر عند 306.25 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 14: سجّل 237.00 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 12: بلغ 203.00 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب: بلغ 12,519.25 درهم إماراتي، أي ما يعادل 3,338.79 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب: سجل 2,858.00 درهم إماراتي.

التحليل الاقتصادي لاستقرار الذهب في الإمارات

يعكس استقرار سعر الذهب في الإمارات اليوم حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية في الوقت الذي تتأثر فيه الأسعار عالميا بعدة عوامل متغيرة أبرزها:

التوترات الجيوسياسية.

تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي.

سياسات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

استمرار النقاشات حول الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

كما يشير المحللون إلى أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعد ما لم يحدث تغير جوهري في السياسات المالية العالمية خاصة مع تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.