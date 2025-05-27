استقبل بجودة عالية..تردد قناة ماجد 2025 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

يحب الأطفال الصغار مشاهدة أفلام الكرتون وكذلك مشاهدة أحلى برامج الأطفال التى يتم عرضها على شاشة قناة ماجد لذلك يهتم الآباء بتنزيل أحدث تردد من أجل اسعاد أطفالهم الصغار بمشاهدة القناة ومتابعة البرامج التي تتميز بأنها ترفيهية وكذلك مفيدة حيث تحتوي تلك البرامج على العديد من المعلومات التى تنمي مواهب الأطفال.

تردد قناة ماجد 2025 على النايل سات

قناة ماجد للأطفال هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال بالعالم العربي والتي تقدم محتوى مفيد ومسلي للأطفال ويمكن الآن استقبال قناة ماجد على القمر الصناعي النايل سات من خلال تنزيل التردد التالي

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة : HD.

تردد قناة ماجد 2025 على العرب سات

من مزايا قناة ماجد للأطفال أنها قناة مخصصة لتسليه الطفل من خلال تقديم حلقات متنوعة من العديد من مسلسلات الأطفال التى تم إعدادها بصورة مميزة لكي يستفيد الطفل منها ويمكن متابعة قناة ماجد على القمر الصناعي العرب سات وكذلك متابعة كل جديد من خلال تنزيل التردد التالي

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

طريقة تنزيل تردد قناة ماجد

الأفراد الراغبين في تنزيل تردد قناة ماجد للأطفال وجعلها ضمن القائمة الرئيسية فيمكن ذلك من خلال تنزيل التردد بإتباع الخطوات التالية