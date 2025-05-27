سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4665 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية التعاملات، وذلك عقب موجة من التقلبات التي شهدها السوق المحلي في الفترة الأخيرة حيث يعكس استقرار سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025 حالة الترقب التي يعيشها السوق في ظل ارتباطه الوثيق بتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025

جاء سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025 وفقا للتحديثات الرسمية على النحو التالي:

عيار 24: 5331 جنيه مصري للجرام.

عيار 21: 4665 جنيه مصري للجرام.

عيار 18: 3982 جنيه مصري للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 37320 جنيه مصري.

ويمثل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأكثر تداول واهتمام بين المواطنين والمستثمرين نظرا لكونه العيار الأكثر استخدام في السوق المحلي.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر جاء مدفوع بعدة عوامل رئيسية:

استمرار التذبذب في السعر العالمي للذهب.

تأثر السوق المصري بتقلبات سعر الدولار أمام الجنيه.

توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن.

ويذكر أن مشروع الضرائب الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتوقع أن يضيف قرابة 4 تريليونات دولار للدين العام خلال عشر سنوات، أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى 5.15%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007، مما زاد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.