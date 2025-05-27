من بيتك يا زوووول.. فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025 من الموقع الرسمي bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، يزداد البحث يوما بعد يوم في السودان حول إمكانية فتح الحساب في بنك الخرطوم بشكل الكتروني عبر تطبيق بنكك حيث يتيح البنك إمكانية فتح الحساب بكل سهولة وذلك المواطنين بعد أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التي منها إيداع مبلغ من المال ليتمكن العميل من فتح الحساب واليوم سوف يكون موضوع حديثنا عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك وأهم الشروط المطلوبة لفتح الحساب فتابعونا.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

مع إمكانية فتح الحساب في بنك الخرطوم للمواطنين والمقيمين حيث يكون ذلك عبر الخطوات التالية:

يتوجه العميل الى تحميل تطبيق بنكك وذلك من خلال المتجر تطبيقات على الهاتف سواء كان Google play او Apple store.

بعد تحميل التطبيق يتم فتح الأيقونة والضغط على انشاء حساب جديد.

على العميل أن يقوم بإدخال رقم الهاتف البريد الالكتروني وغيرها من البيانات الشخصية.

القيام برفع المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

يلتقط بعد ذلك العميل صور سيلفي على أن تكون متاحة ذات إضاءة جيدة وجودة عالية.

يتم التأكد من البيانات ثم الضغط على إرسال الطلب.

يقوم البنك بإرسال رسالة تحتوي على رقم حساب على رقم الهاتف أو عبر البريد الالكتروني.

بعد وصول رقم الحساب يمكن للعميل أن يقوم بتفعيل الحساب بعد اتباع الإرشادات المطلوبة منه ثم القيام بالمعاملات المالية التي يرغب فيها بسهولة.

شروط فتح الحساب بنك الخرطوم أون لاين

أن عملية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين تحتاج إلى توافر مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية وهي تأتي على النحو التالي: