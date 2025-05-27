قفزات وتحركات هادئة في سوق الصرف المصري.. أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه 

تشهد أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين، خاصة المستثمرين وشركات الاستيراد والتصدير، وكذلك الأفراد المسافرين إلى الخارج لذلك تحرص البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، على تحديث بيانات أسعار العملات في مصر بشكل فوري، لتزويد العملاء بمعلومات دقيقة عن حركة السوق.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري استقرارًا في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، في سوق الصرف المحلية.

سعر العملات في مصر اليوم

وفقًا للبنك الأهلي المصري، جاءت أسعار العملات في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

فقد سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 49.79 جنيهًا للشراء و49.89 جنيهًا للبيع، مستقرًا عند مستوياته السابقة دون تغيير ملحوظ.

كما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي 56.57 جنيهًا للشراء و56.96 جنيهًا للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 67.31 جنيهًا للشراء و67.81 جنيهًا للبيع.

وفيما يخص العملات الخليجية، فقد استقرت أسعار الريال السعودي عند 13.22 جنيهًا للشراء و13.30 جنيهًا للبيع

في حين سجل الدرهم الإماراتي 13.54 جنيهًا للشراء و13.58 جنيهًا للبيع.

ومن جانب آخر قد بلغ سعر الريال القطري 12.63 جنيهًا للشراء و13.68 جنيهًا للبيع.

أما الدينار الكويتي فقد سجل أعلى قيمة مقابل الجنيه المصري حيث بلغ 161.81 جنيهًا للشراء و162.87 جنيهًا للبيع.

وتأتي أسعار العملات في مصر اليوم في إطار تحركات السوق المستقرة نسبيًا، والتي تعكس توازن في مستويات الطلب والعرض، وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لتقلبات السوق العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي.