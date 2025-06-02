مش هتصدقي النتيجة! إزاي تنظفي طاسة القلي المحروقة وتشيلي كل الدهون المتراكمة من غير تعب

تواجه العديد من السيدات مشكلة تنظيف طاسة القلي المحروقة، فهي تتراكم عليها بقايا الدهون والبقع الصعبة التي يصعب إزالتها بالطرق التقليدية، فهناك حلول طبيعية فعالة تساعدك في التخلص من هذه البقع بكل سهولة دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية قد تضر بالسطح، باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل يمكنك استعادة لمعان الطاسة والمحافظة عليها كأنها جديد، سنتعرف اليوم على طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الدهون والزيوت المتراكمة خلال السطور التالية.

طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الدهون والزيوت المتراكمة

سنعرض لكم أفضل المكونات المنزلية التي أثبتت فعاليتها في تنظيف الطاسات المحروقة بطريقة آمنة وفعالة:

الخل الأبيض وصودا الخبز:

يعد مزيج الخل وصودا الخبز من أكثر الوصفات فعالية في إزالة الدهون الصعبة:

طريقة تحضير:

امزجي كمية متساوية من الخل والماء وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

اسكبي الخليط داخل الطاسة واتركيه لبضع دقائق ثم افركيه باسفنجة ناعمة.

الملح الخشن:

يعمل الملح الخشن على تفكيك الدهون المتراكمة دون أن يتسبب في خدش السطح:

طريقة التحضير:

رشي كمية مناسبة من الملح داخل الطاسة وضعيها على نار هادئة لعدة دقائق.

ثم قومي بفركها بلطف باستخدام إسفنجة.

الليمون وبيكربونات الصوديوم:

اقطعي ليمونة إلى نصفين واغمسيها في القليل من بيكربونات الصوديوم.

ثم استخدميها لفرك الطاسة بحركات دائرية.

يساعد هذا الخليط في إزالة البقع والروائح الكريهة.

طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة خطوة بخطوة

للحصول على نتائج فعالة، ينصح باتباع الخطوات التالية: