“اكتشف العالم من بيتك” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة HD.

يبحث الكثير من عشاق البرامج الوثائقية عن أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 حيث تتميز القناة بتقديم محتواها الغني بالمعلومات والمعرفة بأسلوب مشوق وبلغة عربية مدبلجة، سهولة الفهم لكل الفئات العمرية، وتتميز القناة بجودتها العالية وتنوع برامجها التي تغطي مجالات الطبيعة والتاريخ والعلوم، مما يجعلها من القنوات المميزة في مجال الحياة البرية، لذلك سنعرض لكم ترددها خلال السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025

من أجل متابعة كل جديد على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي والاستمتاع بأحدث برامجها الوثائقية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد الآتي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 29999.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

لضبط القناة يدوي على جهاز الاستقبال، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.

اختيار خيار التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي نايل سات.

إدخال التردد ومعامل تصحيح الخط، معدل الترميز، الاستقطاب.

الضغط على زر البحث.

حفظ القناة بعد ظهورها في نتائج البحث.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي في عام 2025

تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية المدبلجة إلى العربية، للتعرف على محتوى الذي تتيحه، تابع فيما يلي:

استكشاف كوكب الأرض من خلال لقطات جوية مبهرة.

متابعة الحياة البرية وسلوك الحيوانات في بيئتها الطبيعية.

إعادة سرد الأحداث التاريخية بأسلوب درامي مشوق.

تقديم قصص الهروب الواقعية.

تسعى القناة من خلال هذه البرامج إلى نشر المعرفة بجودة عالية.

أهمية قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي في العالم العربي

تحظى القناة بمكانة كبيرة لدى المشاهدين، نظرا لما تقدمه من فوائد عديدة، أبرزها: