أحلى جاتوه شاتو… بالشوكولاتة الغرقانة في الصوص ولا أطعم من كده!

يعتبر جاتوه الخلاط السريع أو ما يطلق عليه اسم جاتوه شاتوه من الحلويات السهلة التي تجمع بين سرعة التحضير والمذاق الفاخر، يتميز بنكهة الفانيليا مع صوص الكراميل داخل العجينة، مما يمنحه طعما مميز وقوام ناعم يذوب في الفم، يقدم الجاتوه في مناسبات سعيده أو تجمعات العائلية الكبيرة يجعله خيارا ملائم للمناسبات العائلية أو التجمعات البسيطة، كما يمكن تحضيره بمكونات متوفرة في كل منزل دون مجهود، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضير جاتوة شاتوة خلال السطور التالية.
طريقة تحضير جاتوة شاتوة
جاتوة شاتوة من أكثر الحلويات التي تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، يمكنك إعداده بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- أربعة بيضات.
- كوب من السكر الناعم.
- كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة.
- رشة صغيرة من الملح.
- يمكن إضافة مكسرات أو فواكه مجففة أو القليل من الكاكاو لإعطاء نكهة مختلفة حسب الذوق.
طريقة التحضير:
- في وعاء الخلاط، ضعي البيض والسكر والفانيليا، ثم اخفقي الخليط على سرعة متوسطة إلى عالية حتى يصبح كثيفا وفاتح اللون ويتضاعف حجمه.
- ضيفي الحليب والزيت أو الزبدة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.
- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم انخلي المزيج لتفادي التكتلات.
- ضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المزيج السائل مع تقليب خفيف وببطء حتى تتجانس المكونات.
- اسكبي الخليط في الصينية المعدة مسبقا، وادخليها إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.
- اتركي الجاتوه في الفرن لمدة تتراوح 30 دقيقة حتى ينضج تماما ويكتسب لون ذهبي.
- اختبري نضج الجاتوه بواسطة عود خشبي، فإن خرج نظيفا يكون قد نضج تماما.
- اتركيه ليبرد قليلا بعد إخراجه، ثم زينيه بالسكر البودرة أو الكريمة حسب الرغبة.
- يمكن تقديمه مع الشاي أو العصير، كما يمكنك إضافة صوص الكراميل أو أي صوص آخر لتعزيز النكهة.