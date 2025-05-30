أحلى جاتوه شاتو… بالشوكولاتة الغرقانة في الصوص ولا أطعم من كده!

يعتبر جاتوه الخلاط السريع أو ما يطلق عليه اسم جاتوه شاتوه من الحلويات السهلة التي تجمع بين سرعة التحضير والمذاق الفاخر، يتميز بنكهة الفانيليا مع صوص الكراميل داخل العجينة، مما يمنحه طعما مميز وقوام ناعم يذوب في الفم، يقدم الجاتوه في مناسبات سعيده أو تجمعات العائلية الكبيرة يجعله خيارا ملائم للمناسبات العائلية أو التجمعات البسيطة، كما يمكن تحضيره بمكونات متوفرة في كل منزل دون مجهود، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضير جاتوة شاتوة خلال السطور التالية.

طريقة تحضير جاتوة شاتوة

جاتوة شاتوة من أكثر الحلويات التي تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، يمكنك إعداده بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

أربعة بيضات.

كوب من السكر الناعم.

كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة.

رشة صغيرة من الملح.

يمكن إضافة مكسرات أو فواكه مجففة أو القليل من الكاكاو لإعطاء نكهة مختلفة حسب الذوق.

طريقة التحضير: