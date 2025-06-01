“لـفطار العـيد” جربيه مع كوباية شاي أو حليب.. طريقة معمول التمر الفاخر اللي بيدوب في البوق

إذا كنت تبحثين عن وصفة تجمع بين الطعم المميز وسهولة التحضير، فمعمول التمر هو الخيار الأمثل لك، يتميز هذا النوع من الحلويات الشرقية بمذاقه الفريد ورائحته الفريدة من نوعها التي تملأ البيت، خاصة في المناسبات والأعياد، بلمسة بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، يمكنك إعداد معمول منزلي أطيب من الجاهز بكثير، سنعرض لكم طريقة عمل معمول التمر الفاخر مع كوباية شاي او حليب من خلال السطور التالية.

طريقة عمل معمول التمر الفاخر

يعتبر معمول التمر من أكثر الوصفات المميزة، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

لتحضير العجينة:

2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب سمن بلدي بارد مقطع إلى مكعبات صغيرة.

ربع كوب زيت نباتي.

ربع كوب حليب دافي.

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة محلب مطحون.

رشة ملح.

لتحضير الحشوة:

نصف كيلو تمر معجون.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة كبيرة زبدة أو زيت نباتي.

للتزيين:

سكر بودرة حسب الرغبة.

طريقة التحضير: