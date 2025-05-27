لا تتفاجأ! كل ما يخص حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي في مصر 2025

شهدت الفترة الأخيرة بحث كبير من قبل العملاء البنوك في مصر بمعرفة للحد الأقصي للسحب النقدي اليومي من الفروع وماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى تعديل بعض الضوابط الخاصة بالتعاملات البنكية اليومية، سواء من جانب السحب أو رسوم الخدمات المصرفية الأساسية، كالسحب والاستعلام عن الرصيد، لذلك سوف نوضح لكم الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي خلال السطور التالية.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي

أثار قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة تساؤلات العديد من قبل العملاء البنوك حول الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الفروع وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب حدود المعاملات عبر تطبيق إنستاباي، في اجتماعه الثالث لهذا العام، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% لكي يصبح 24% و25%.

وكان البنك المركزي قد اتخذ في إبريل الماضي قرارا بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بعد كان 150 ألفا، أصبح الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا، وتأتي هذه التعديلات من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل معاملاتهم البنكية.

حد الأقصي لتطبيق إنستاباي

فيمكن للمستخدمين إجراء عمليات سحب فوري تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، لكن ألا يتجاوز إجمالي السحب في اليوم 120 ألف جنيه، وذلك عبر الحسابات البنكية المسجلة في التطبيق.

رسوم سحب من ماكينات

أعلن البنك المركزي أن الخدمة تبقى مجانية في حال استخدام العميل ماكينة تتبع نفس البنك مصدر البطاقة، أما في حالة استخدام ماكينات بنوك أخرى، فإن رسوم السحب تختلف حسب البنك وتصل في بعض الأوقات إلى 5 جنيهات للعملية الواحدة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد

كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد بين البنوك، حيث تصل في بعض البنوك إلى 4 جنيهات، بينما تقدم بعض المؤسسات المالية هذه الخدمة مجانا، مثل الآتي: