من الآن فصاعدًا.. افتح حسابك في بنك الخرطوم 2025 واستفد من أحدث الخدمات المصرفية

مع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أصبح من الضروري مواكبة الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تتيح إنجاز المعاملات البنكية بسهولة وسرعة، يعتبر بنك الخرطوم نن المؤسسات التي تواكب هذا التطور، حيث أتاح للعملاء إمكانية فتح الحسابات البنكية إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع، لذلك سنعرض لكم طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 مع التعرف على الشروط والمتطلبات اللازمة لإتمام العملية بنجاح.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

أطلق بنك الخرطوم خدمة رقمية حديثة تتيح للراغبين فتح حساب جديد، بواسطة الانترنت باستخدام الرقم الوطني، مما يوفر الوقت والجهد ويجعل العملية أكثر مرونة وسرعة.

خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر متصفح الهاتف.

اختيار خيار فتح حساب جديد من الصفحة الرئيسية.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، والرقم الوطني.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه سواء كان شخصيا أو تجاريا.

رفع المستندات الرسمية المطلوبة عبر الموقع.

الضغط على زر إرسال الطلب.

الشروط اللازمة لفتح الحساب

لكي يمكن التقديم في البنك، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التي وضعها البنك، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يكون لديه حساب سابق في بنك الخرطوم

ضرورة إيداع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه سوداني.

ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما.

تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيا عام 2025

لكي يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم، يجب اتباع الخطوات التالية: