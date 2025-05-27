مش هتاخد دقيقة! طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد.. استمتع بأحلى الأناشيد بجودة عالية

تعتبر قنوات الأطفال واحدة من أبرز الوسائل الآمنة والمسلية التي تبحث عنها العائلات في الوطن العربي، فهي تساهم في تسلية الصغار وتنمية مهاراتهم في وقت واحد، ومن بين هذه القنوات، تمتلك قناة طيور الجنة مكانة كبيرة لما تقدمه من محتوى تربوي وتعليمي بأسلوب ترفيهي محبب للأطفال، لذلك سنعرض لكم خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة

منذ انطلاقتها، استطاعت قناة طيور الجنة جذب انتباه الأطفال وأولياء الأمور، بفضل برامجها المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والتعليم، حيث تركز على تقديم محتوى تربوي وأخلاقي بأسلوب ممتع يعتمد على الأناشيد والفقرات الغنائية والبرامج المشوقة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

لمن يرغب في متابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

التردد: 11263.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27499.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

كما يمكن ضبط القناة عبر عرب سات يواسطة التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2025

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

باستخدام جهاز التحكم، افتح القائمة الرئيسية.

اختر التركيب اليدوي”.

أدخل التردد المناسب مع البيانات المطلوبة مثل معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب.

اضغط على زر البحث.

بعد انتهاء البحث، احفظ القنوات التي تم العثور عليها.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمتع القناة بعدد من المزايا التي تجعلها المفضلة لدى كثير من الأسر: