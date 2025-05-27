واتساب عملها! ميزة جديدة تخليك ترد وتتكلم بسرعة من غير ما تحتاج مكالمة كاملة.. جربها دلوقتي!

اتاح تطبيق واتساب تجربة تواصل أكثر مرونة وسلاسة، حيث أطلق التطبيق ميزة الدردشة الصوتية للمجموعات الصغيرة، بعد أن كانت مقتصرة على المجموعات الكبيرة فقط، تأتي هذه الإضافة من شركة ميتا لتعزيزالتطبيق، وتوفير أدوات جديدة للتفاعل دون إزعاج أو تعقيد، كما أعلن عن أدوات لحماية الخصوصية وزيادة أمان المحادثات، مما يضع واتساب في منافسة مباشرة مع تطبيقات مثل تيليجرام وديسكورد.

ميزة جديدة في واتساب تتيح لك التواصل بدون الحاجة لمكالمة كاملة

أطلق تطبيق واتساب تحديث جديد يتيح ميزة الدردشة الصوتية داخل جميع المجموعات، بما في ذلك الصغيرة منها، بعدما كانت مقتصرة على المجموعات الكبيرة فقط، وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل التواصل الجماعي بطريقة غير مزعجة وأكثر مرونة.

تتميز الدردشة الصوتية بكونها لا تعتمد على نغمة رنين تقليدية أو إشعارات منبثقة، بل يمكن تفعيلها من خلال سحب الشاشة لأعلى داخل المحادثة الجماعية والضغط المطول، لتبدأ مباشرة دون إزعاج، كما تثبت المحادثة الصوتية في أسفل الشاشة، ما يتيح لأعضاء المجموعة الانضمام في أي وقت ومعرفة من يشارك فيها.

خطوة جديدة في منافسة تيليجرام وديسكورد

يسعى واتساب من خلال هذه الميزة إلى الاقتراب من نموذج التطبيقات التفاعلية مثل تيليجرام وديسكورد، التي توفر أدوات محادثة صوتية مباشرة منذ فترة، وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شركة ميتا لتعزيز البعد الاجتماعي لتطبيق واتساب، وتحويله من مجرد وسيلة للرسائل النصية إلى منصة أكثر تفاعلا.

التزام بالخصوصية وحماية البيانات

أكدت واتساب أن ميزة الدردشة الصوتية الجديدة تخضع لتقنية التشفير التام بين الطرفين، مثلها مثل المكالمات والرسائل النصية، مما يعني أن محتوى المكالمة يظل آمنا ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك شركة ميتا، الاطلاع عليه.

أداة متقدمة لحماية الخصوصية

مع إطلاق ميزة الدردشة الصوتية، أعلن واتساب عن أداة جديدة لتعزيز الخصوصية تحت اسم خصوصية الدردشة المتقدمة، وهي مصممة لحماية المحادثات الحساسة سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية، ومنع تسريب محتوياتها خارج التطبيق.