“فلوسك في أمان!” افتح حسابك في بنك الخرطوم 2025 أونلاين.. بالرقم الوطني فقط

أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية لها أهمية كبيرة، خاصة للمواطنين السودانيين داخل البلاد أو خارجها، ومع حرص بنك الخرطوم لتوسيع خدماته وتسهيلها أصبح بإمكان العملاء فتح حسابات جديدة إلكترونيا بسهولة ومرونة تامة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التعامل الورقي، مما يسهل من تجربة المستخدم ويوفر عليه الوقت والجهد في خطوات بسيطة، لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 بالرقم الوطني عبر bankofkhartoum والشروط خلال السطور التالية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 بالرقم الوطني

أعلن بنك الخرطوم عن توفير وسيلة إلكترونية تتيح للسودانيين المقيمين داخل البلاد أو المغتربين فتح حساباتهم عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

لدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار خيار فتح حساب جديد.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية.

رفع الوثائق المطلوبة، وأهمها الرقم الوطني.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

إرسال الطلب لمراجعته من قبل البنك.

بعد التأكد من صحة البيانات، يتم تفعيل الحساب وإرسال تفاصيل الدخول للعميل عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل.

الشروط المطلوبة لفتح حساب عبر الإنترنت

حدد بنك الخرطوم بعض الشروط الأساسية التي ينبغي توفرها عند فتح حساب جديد، وهي كالآتي:

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما.

القيام بإيداع مبدئي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه سوداني.

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية، سواء كان مقيما داخل السودان أو خارجه.

مميزات الحساب الرقمي في بنك الخرطوم

توفر الخدمة الإلكترونية العديد من المزايا للمغتربين، ومنها: