“فرحة أولادك عندنا في العيد!” تردد قناة وناسة 2025 الجديد.. ثبتها دلوقتي واستمتع بأجمل الأغاني

تبحث الكثير من الأمهات عن قناة آمنة وممتعة تجمع بين الترفيه والتعليم لأطفالهم، تعتبر قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تناسب جميع الأعمار، وتساهم في تنمية المهارات والسلوكيات الإيجابية لدى الطفل، وبتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة، أصبح العديد من الآباء والسيدات يرغبون في التعرف على تردد قناة وناسة 2025 وذلك الذي سوف نطلعكم عليه اليوم خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2025

تتميز قناة وناسة للأطفال بمحتوى يجمع بين المرح والفائدة، مما يجعلها من القنوات المفضلة لدى العديد من الأسر، يمكن استقبال القناة من خلال إدخال التردد التالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات:

لمحبي مشاهدة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكن الاستفادة من التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

أهم مميزات قناة وناسة للأطفال 2025

تسعى قناة وناسة للأطفال إلى تقديم محتوى مميزة للصغار من خلال عدة مزايا تجعلها من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى خاص بالأطفال ومن أبرز هذه المميزات:

محتوى خالي من العنف والمظاهر السلبية، مما يضمن بيئة مشاهدة آمنة للطفل.

تنوع كبير في الأناشيد والبرامج بما يناسب الفئات العمرية المختلفة.

دمج بين التعليم والترفيه بأسلوب مشوق وجذاب.

بث مجاني بالكامل دون الحاجة إلى اشتراك شهري أو سنوي.

سهولة استقبال القناة على أكثر من قمر صناعي.

تعرفنا اليوم على تردد قناة وناسة مع التعرف على أهم مميزاتها، قومي بتنزيلها من أجل أن يستمتع صغارك بالمحتوى الذي تتيحه.