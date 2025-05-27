مش هتحتاري على العشا تاني.. لو عندك بطاطس هاتيه وتعالي اقولك أزاي تعملي فطائر البطاطس اللذيذة لسد جوعك آخر الليل

فطائر البطاطس تعد من الوصفات السهلة والسريعة التي تحظى بشعبية واسعة في المطابخ العربية والعالمية، حيث تجمع هذه الفطائر بين طعم البطاطس اللذيذة وقوامها الناعم والمقرمش، يمكن تناول هذه الفطائر على الإفطار والعشاء، أو حتى كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، تعتمد هذه الوصفة على مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مع طريقة تحضير لا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر البطاطس اللذيذة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر البطاطس

المكونات:-

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم، مسلوقة ومهروسة

2 ملعقة كبيرة دقيق

بيضة واحدة

نصف ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

نصف كوب جبنة مبشورة (اختياري)

زيت للقلي

طريقة التحضير

فيما يلي خطوات عمل فطائر البطاطس اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة وبطعم لا يقاوم.