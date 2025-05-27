ألحق الفرصة! اشحن شدات ببجي 2025 دلوقتي.. 3000 + 940 شدة إضافية

تعتبر لعبة ببجي من أكثر ألعاب الكترونية المميزة، إذا كنت ترغب لتجربة لعب احترافية بها، فإن شحن الشدات يعتبر خطوة ضرورية للاستمتاع بكافة مزايا اللعبة وتحديثاتها المستمرة، الشدات هي الوسيلة الرئيسية للحصول على الملابس النادرة، الأسلحة المتطورة، الرويال باس، والإضافات التي تمنحك القوة في أرض المعرك من خلال منصة موثوقة وسهلة الاستخدام مثل موقع ميدياس باي، يمكنك شحن شداتك بكل سهولة وأمان، لذلك سنعرض لكم طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2025 PUBG Mobile UC الآن “3000 + 940 شدة مجانا” خلال السطور التالية.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2025 PUBG Mobile UC

أعلن موقع ميدياس باي عرض مميز لمستخدمي ببجي موبايل، يتضمن الحصول على 3000 شدة رئيسية، بالإضافة إلى 940 شدة مجانية، وذلك بسعر قدره 54999 دينار عراقي فقط،حيث يمنحك كمية كبيرة من الشدات مقابل سعر مناسب، مما يساعدك على الاشتراك في الرويال باس بلس، أو شراء السكنات النادرة، أو فتح صناديق مميزة دون الحاجة إلى شحن متكرر، للتعرف على طريقة الشحن، تابع فيما يلي:

سجل دخول إلى الموقع الرسمي لميدياس باي.

اختر قسم شحن شدات ببجي”ط من القائمة.

حدد باقة 3000 + 940 شدة.

أدخل رقم الـ ID الخاص بحسابك.

اختر وسيلة الدفع المناسبة.

أكد الطلب وانتظر وصول الشدات إلى حسابك خلال دقائق.

طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل 3.8 الجديد

أصدرت شركة ببجي موبايل تحديث 3.8، الذي يتضمن على العديد من المميزات والخرائط الجديدة وأسلحة متطورة، لتنزيل التحديث على هاتفك، تابع الخطوات التالية: