لحظة الحقيقة قربت.. مسلسل عثمان 193 حلقة قوية هتزلزل الشاشات

يحظى مسلسل المؤسس عثمان بمتابعة واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، نظرا لما يقدمه من تاريخ الدولة العثمانية ومراحل تطورها، ويواصل المسلسل في موسمه السادس جذب الأنظار بواسطة أحداثه المليئة بالمفاجآت، حيث يعمل الإعلان المشوق للحلقة 193 عن جذب انتباه المشاهدين، لذلك سنتعرف اليوم على اعلان مسلسل عثمان 193 في حلقة قــوية عبر تردد قناة atv في هذا التوقيت خلال السطور التالية.

إعلان مسلسل عثمان

جاء الإعلان الترويجي للحلقة 193 مليئ بالإثارة، يظهر عثمان وهو يواجه خيانة جديدة من داخل القبيلة، وسط حالة من التوتر التي توحي بوجود مؤامرة داخلية تهدد دولة، كما يبرز عدو جديد غامض، يعتقد أنه قائد بيزنطي أو تتري، يسعى لإسقاط الدولة، إضافة إلى ذلك بدا عثمان يستعد لقتال حاسم، في حين بدت السيدة بالا ومالهون في حالة من القلق، ما يشير إلى تهديد العائلة أو القبيلة، كما تكشف المشاهد عن تحالفات جديدة، قد تكون دعما لعثمان أو خطرا عليه.

اعلان مسلسل عثمان 193 في حلقة قــوية عبر تردد قناة atv في هذا التوقيت

تم عرض الإعلان الرسمي للحلقة ليلة الخميس 22 مايو 2025 عبر قناة ATV التركية، وستعرض الحلقة كاملة على قنوات التالية:

في تركيا: يوم الأربعاء 28 مايو 2025، الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا على قناة ATV.

في العالم العربي: يوم الخميس 29 مايو 2025، من خلال:

قناة الفجر الجزائرية الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

قناة اليرموك الأردنية الساعة 9 مساء بتوقيت الأردن.

تردد قنوات الناقلة للمسلسل

قناة الفجر الجزائرية نايل سات:

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 5000.

الجودة: SD.

قناة اليرموك الأردنية نايل سات: