“لولو يا لولو.. وناسة رجعت بأقوى صورة” تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات 2025

تعتبر قناة وناسة الأطفال من القنوات الترفيهية والتعليمية المهمة التي تساهم في زيادة وعي الصغار وتقديم محتوى ممتع وهادف في وقت واحد، فهي نجحت في جذب أنظار العديد من خلال ما تقدمه من أغاني وبرامج محببة، لذلك سنعرض لكم تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات

تهتم قناة وناسة للأطفال تقديم مجموعة متميزة من الأغاني والأناشيد التي يفضلها الصغار في مختلف الدول العربية، وقد استطاعت القناة كسب جمهور كبير بفضل محتواها الفريد والجذاب، حيث تحرص على بث برامج ترفيهية وأغاني مخصصة للأطفال طوال اليوم دون انقطاع، القناة مجانية وغير مشفرة، ما يتيح للجميع مشاهدتها بسهولة

على قمر نايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

على قمر عرب سات:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت القناة

للتعرف على خطوات تثبيت القناة، تابع فيما يلي:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال، ثم افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.

اختر خيار تركيب القنوات، ثم حدد البحث اليدوي.

اختر القمر الصناعي المراد.

أدخل بيانات التردد مثل معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الاستقطاب.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة الجديدة لتبدأ في مشاهدة محتواها مباشرة.

مميزات قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بعدة مميزات تجعلها من القنوات المفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور، ومن أبرز هذه المميزات: