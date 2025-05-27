مكون ميخطرش على بالك هيفور كل الأوساخ في قاعدة الحمام وهيزيل البقع العنيدة والأصفرار في دقائق

تنظيف قاعدة الحمام بانتظام من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة المنزل ومنع تراكم الأوساخ والبقع التي قد تسبب روائح كريهة أو تكون بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا، فمن المعروف أن استخدام الخلطات الطبيعية لتنظيف قاعدة الحمام هو خيار صحي وآمن، على عكس استخدام المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤدي لتلف الأسطح، وفي هذا المقال سنتعرف على أقوي الخلطات المنزلية لتنظيف قاعدة الحمام وإزالة الأوساخ والبقع بسهولة.

مكونات خلطة تنظيف قاعدة الحمام

المكونات

نصف كوب بيكربونات الصودا (صودا الخبز)

نصف كوب خل أبيض

ماء دافئ

فرشاة تنظيف قوية

طريقة التحضير والاستخدام

ابدئي برش كمية مناسبة من بيكربونات الصودا على قاعدة الحمام بالكامل، مع التركيز على المناطق التي تظهر عليها البقع.

اسكبي الخل الأبيض فوق بيكربونات الصودا ببطء، سيبدأ المزيج في الفوران، مما يساعد على تفكيك الأوساخ.

اتركي الخليط يتفاعل لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

باستخدام فرشاة تنظيف قوية، افركي القاعدة بحركات دائرية مع التركيز على الزوايا والمناطق المتسخة.

اشطفي القاعدة جيدًا بالماء الدافئ لإزالة كل بقايا المكونات.

يمكنك تكرار هذه العملية مرة واحدة أسبوعيًا للحفاظ على نظافة القاعدة.

خلطة ملح الليمون لتنظيف قاعدة الحمام

كوب من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة ملح الليمون

كمية صغيرة من الصابون السائل

طريقة التحضير والاستخدام: