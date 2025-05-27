بكوب زبادي اصنعي الفطائر القطنية السريعة في 5 دقائق بأنجح طريقة وبطعم لذيذ لا يقاوم

تعتبر الفطائر القطنية بكوب الزبادي من أكثر الوصفات المشهورة والسهلة في تحضيرها، فهي تتميز بطعم لذيذ وقوام طري وخفيف على عكس باقي الفطائر التقليدية، هذه الفطائر يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في اليوم، كما يمكن تقديمها مع العسل أو المربى أو حتى الجبنة، وفي السطور القادمة سنقدم لكم طريقة عمل الفطائر القطنية بالمكونات المظبوطة وبطعم مثل المخابز.
مكونات عمل الفطائر القطنية
المكونات:
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير من الزبادى.
- رشة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
- كمية بسيطة من زيت الطعام.
- جبنة موزاريلا للحشوة.
طريقة التحضير
- في وعاء واسع انخلي الدقيق جيدًا للتخلص من التكتلات والشوائب، ثم أضيفي إليه الملح والبيكنج بودر وقلبي المكونات معًا حتى تتجانس.
- أضيفي الزبادي والخل الأبيض وكمية قليلة من الماء الفاتر، وابدئي بعجن الخليط حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية، ثم افردي كل جزء على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح دائرية ورقيقة.
- ضعي كمية مناسبة من جبنة الموزاريلا في وسط كل دائرة، ثم قومي بطي العجينة حول الحشوة بإحكام وشكليها حسب الرغبة.
- سخني قليلًا من زيت الطعام في مقلاة على نار متوسطة، ثم ضعي الفطائر واطهيها حتى تأخذ لون ذهبي من الجهتين مع التقليب المستمر.
- قدمي الفطائر ساخنة للاستمتاع بطعمها اللذيذ.