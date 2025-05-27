بكوب زبادي اصنعي الفطائر القطنية السريعة في 5 دقائق بأنجح طريقة وبطعم لذيذ لا يقاوم

تعتبر الفطائر القطنية بكوب الزبادي من أكثر الوصفات المشهورة والسهلة في تحضيرها، فهي تتميز بطعم لذيذ وقوام طري وخفيف على عكس باقي الفطائر التقليدية، هذه الفطائر يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في اليوم، كما يمكن تقديمها مع العسل أو المربى أو حتى الجبنة، وفي السطور القادمة سنقدم لكم طريقة عمل الفطائر القطنية بالمكونات المظبوطة وبطعم مثل المخابز.

مكونات عمل الفطائر القطنية

المكونات:

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الزبادى.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

كمية بسيطة من زيت الطعام.

جبنة موزاريلا للحشوة.

طريقة التحضير