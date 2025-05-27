متاح للجميع.. رابط استخراج نتائج الامتحانات 2025 الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية برقم الجلوس

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات 2025 الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ولكن من المتوقع أن يتم ظهور النتائج قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي لم يفصلنا عنه سوى أيام معدودة، والجدير بالذكر أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية انتهت في يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، ومن أجل التسهيل على الطلاب تم إتاحة خدمة الاستعلام عبر الإنترنت من خلال موقع الوزارة.

نتائج الامتحانات 2025 الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2025 الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة التعليمية ومما ساهم في تحسين جودة التعليم بمصر بشكل ملحوظ، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار خانة نتائج الامتحانات.

تحديد المرحلة التعليمية (الإعدادية).

اختيار الصف الدراسي (الثالث).

تحديد السنة الدراسية ( 2024-2025).

اختيار الفصل الدراسي (الثاني).

الضغط على خانة عرض النتيجة.

الانتظار حتى ظهورها على الشاشة بالتفصيل.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

تستعد الإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية لانطلاق أول أيام امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني والذي من المحدد بدايتها في يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو 2025 على أن تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو القادم، بينما تنطلق اختبارات الثانوية العامة في 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو بجميع المحافظات، كما تنطلق أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية والتجارية والصناعية في 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.