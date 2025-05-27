“بكام رفيع الحبة بالأسواق” سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في مصر

استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في مصر، حيث جاء ذلك الهدوء تزامنا مع قرب موسم الحصاد الجديد الذي يكون الفترة المقبلة، فيما يعتبر الأرز الشعير من أهم السلع الأساسية في النظام الغذائي اليومي لكافة المواطنين، علما بأن الأسعار تتأثر بالعديد من العوامل والأسباب ومنها حالة العرض والطلب وكذلك نتيجة تكلفة النقل والتخزين، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة بهذا التقرير أخر تحديث للأسعار فتابعونا.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم لنوع عريض الحبة ورفيع الحبة ليتمثل بذلك على النحو التالي:

طن شعير عريض الحبة، سجل قيمة نحو 16،500 ويصل إلى 18،400 جنيه.

طن شعير رفيع الحبة، سجل قيمة نحو 16،000 ويصل إلى 17،900 جنيه.

طن أبيض عريض الحبة، سجل قيمة نحو 24،000 ويصل إلى 29،000 جنيه.

طن أبيض رفيع الحبة، سجل قيمة نحو 23،800 ويصل إلى 26،500 جنيه.

طن بلدي عريض الحبة كسر 5%، سجل قيمة نحو 15،300 ويصل إلى 15،500 جنيه.

طن بلدي رفيع الحبة كسر 5%، سجل قيمة نحو 14،700 ويصل إلى 14،800 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

جاءت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية وفقا لأخر تحديث منذ قليل لتتمثل بذلك كما يلي: