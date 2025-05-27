“بكام كيلو البانية الآن” أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الثلاثاء 27 مايو 2025

استقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الثلاثاء 27 مايو 2025 للمستهلك وداخل المحلات التجارية، حيث جاء ذلك الهدوء بعد الانخفاض الأخير الذي حدث خلال الفترة الماضية، فيما ثبتت أسعار البيض في الأسواق المحلية ويكون ذلك وفقا لأخر تحديث معلن عنه من شعبة الغرفة التجارية منذ قليل، لذلك نقدم لكم السطور المقبلة سعر كيلو الفراخ وكرتونة البيض والكتاكيت فتابعونا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ اليوم في السوق المحلي للمستهلك وفي المزرعة كأخر تحديث الآن لتكون على النحو التالي:

كيلو الفراخ البيضاء سجلت بالمزرعة الآن 81 جنيه ويصل السعر للمستهلك اليوم عند 91 جنيه.

كيلو الفراخ الساسو سجلت بالمزرعة الآن 88 جنيه ويصل السعر للمستهلك اليوم عند 99 جنيه.

كيلو الفراخ البلدي سجلت بالمزرعة الآن 120 جنيه ويصل السعر للمستهلك اليوم عند 130 جنيه.

كيلو البانيه سجل اليوم ليكون عند قيمة تبلغ نحو 220 إلى 250 جنيه للكيلو في الأسواق للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الثلاثاء 27 مايو

كرتونة البيض الأبيض سجل للمستهلك اليوم عند 135 جنيه في الأسواق.

كرتونة البيض الأحمر سجل للمستهلك اليوم عند 145 جنيه في الأسواق.

كرتونة البيض البلدي سجل للمستهلك اليوم عند 160 جنيه في الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية 2025