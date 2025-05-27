بشري سارة.. موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 لجميع الفئات وفقاً لهيئة التأمينات الاجتماعية

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 بجميع محافظات الجمهورية، حيث خصصت الهيئة أيام محددة يتم أثنائها صرف المعاشات والتي من المقرر انطلاقها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم منح هذا المعاش لكبار السن تكريماً لجهودهم المبذولة السابقة ويبلغ عدد المستفيدين نحو 11 مليون مواطن تقريباً، ولكي تضمن الدول منح الدعم للمستحقين وضعت مجموعة من الشروط التي وفقاً لها يتم صرف المعاش لهم.

موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025

حددت الجهات المختصة موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 القادم، حيث تستعد المنافذ لصرف المعاشات التي من المحدد صرفها في يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو القادم وتستمر مدة الصرف حتى نهاية الشهر، ولقد ناشدت هيئة التأمينات الإجتماعية المستفيدين عدم الازدحام أمام مقرات الصرف حرصاً منها على سلامة أرواحهم ومنعاً للتكدس تم تخصيص عدة منافذ يتم خلالها الصرف بشكل شهري، وفيما يلي أماكن صرف المعاشات والمتوفرة بكافة أرجاء المحافظات:

ماكينات الصرافة الآلية ATM.

أحد فروع البنوك المصرية.

البريد المصري.

منافذ فوري والمحافظ الإلكترونية.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2025

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف تتمكن من احتساب قيمة المعاش:

الذهاب إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

اختيار خانة الخدمات التأمينية.

الضغط على أيقونة البيانات الأساسية لصاحب المعاش.

ادخال الرقم القومي.

الضغط على خانة استعلام.

حقيقة زيادة المعاشات 2025

حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي يؤكد زيادة قيمة المعاشات بمصر، ولكن من المؤكد أن يتم زيادتها في شهر يوليو 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة نحو 15% وتأتي هذا الزيادة من منطلق تحسين مستوى دخل المواطنين ولمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة.