“بكام الطن في الأسواق” سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بسوق مواد البناء

ارتفع سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في الأسواق المحلية، حيث يحرص العديد من المواطنين على متابعة سوق مواد البناء بشكل دوري ومستمر، فيما سجلت الأسعار مع بداية التعاملات حالة من الارتفاع وفقا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية من مجلس الوزراء المصري، علما بأن تلك الأسعار تكون تسليم أرض المصنع وغير شاملة لتكلفة النقل والقيمة المضافة التي تختلف من مكان إلى أخر ومن منطقة إلى أخرى.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

سجل سعر طن الحديد والأسمنت وفقا لبوابة الأسعار المحلية كأخر تحديث منذ قليل لتتمثل بذلك على النحو الآتي:

سعر طن الحديد الاستثماري، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 38424 جنيه.

سعر طن حديد العشري، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 36200 جنيه.

سعر طن حديد المصريين، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 38000 جنيه.

سعر طن اسمنت الرمادي، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 3519 جنيه.

سعر طن اسمنت حلوان، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 3470 جنيه.

سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق

جاء أخر تحديث لسعر طن الحديد اليوم بالأسواق لتكون كما يلي:

سعر طن حديد عز، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 39835 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 37500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي، بلغ بعد الزيادة عند قيمة 38500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

بلغت أسعار الأسمنت ببداية التعاملات لتتمثل بذلك وتكون على النحو التالي: