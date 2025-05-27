تردد قناة سبيستون 2025 نايل سات لمتابعة كافة مسلسلات الكرتـون والأنمي بدون تشويش

نتيجة الشعبية الكبيرة التي تستحوذ عليها قناة سبيستون فإن الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة سبيستون الخاصة بالأطفال التي تعد علامة بارزة من علامات البرامج الكرتونية على مستوى العالم، حيث بعد عالم سبيستون من أكثر الأعمال الكرتونية التي لاقت رواجا واسعا منذ انطلاقه في مطلع القرن الحادية والعشرون، وإليكم أهم المعلومات حول تردد القناة في السطور التالية لهذا التقرير.

تردد قناة سبيستون

زاد البحث بشكل ملحوظ عن تردد قناة سبيستون والتي تقوم بعرض العديد من الأعمال الكرتونية الخاصة بسلسلة سبيستون العالمية والتي تجذب عدد كبير من جمهور الأطفال إليها، ويتمثل معلومات القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وذلك في التالي:

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات

القناة: سبيستون.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11785.

أما عن استقطاب اتجاه القناة: فهو عمودي.

وأما عن تركيز القناة هو: 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة: سبيستون.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 12341.

أما عن استقطاب اتجاه القناة هو: عمودي.

أما تركيز القناة هو: 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

جودة بث القناة: HD.

خطوات ضبط القناة

بعد معرفة تردد قناة سبيستون يمكنك بكل سهولة ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وذلك من خلال الخطوات التالية: