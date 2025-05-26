لأغاني عيد الأضحى لأطفالك .. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 نايل سات الجديد وضبطه على الرسيفر

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات العربية المخصصة للصغار، حيث تقدم مزيجًا مميزًا من الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للأسر الباحثة عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025 نايل سات

قناة وناسة للأطفال من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت أن تحجز لها مكانة مميزة في قلوب الصغار من خلال محتواها الترفيهي والتعليمي المتنوع، تقدم القناة مجموعة من الأغاني، والبرامج والمقاطع الكرتونية التي تهدف إلى تسلية الأطفال وتنمية مهاراتهم، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والثقافية العربية بأسلوب مرح ومحبّب، تُسهم وناسة في خلق بيئة آمنة وممتعة للأطفال، تجمع بين التعلم والمرح في آنٍ واحد، ويأتي تردد النايل سات على النحو التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

تردد قناة وناسة عرب سات 2025

هناك الملايين من المشاهدين الباحثين عن تردد وناسة من خلال العرب سات، الذي يوفر بث القناة مجانًا بالتردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لضبط قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم عن بُعد. اختر “التركيب” أو “إعداد القنوات”. اختر “البحث اليدوي” أو “إضافة تردد يدويًا”. حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة. ابدأ عملية البحث وانتظر حتى تنتهي. بعد الانتهاء احفظ القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.

مميزات قناة وناسة للأطفال 2025

باختيارك لقناة وناسة، تضمن لأطفالك محتوى هادفًا وممتعًا يساعدهم على التعلم والنمو في بيئة آمنة ومسلية، حيث تستمتع بكل ما يلي من مميزات: