«Oppo Reno 14 يضرب السوق بقوة».. كاميرا جبارة وشحن صاروخي وتصميم زجاجي يضعه في صدارة الهواتف المتوسطة لعام 2025!

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها الجديد Oppo Reno 14 في مايو 2025، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة Reno الشهيرة، يأتي الهاتف بمواصفات قوية وتصميم أنيق، مستهدفًا فئة المستخدمين الباحثين عن توازن بين الأداء العالي والسعر المناسب.

مواصفات هاتف Oppo Reno 14

يقدم هاتف Oppo Reno 14 مزيجًا مثاليًا من الأداء القوي، التصميم الأنيق، والميزات المتقدمة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي متكامل في فئة السعر المتوسطة.

الشاشة: يتميز الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة 1256 × 2760 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة واستجابة سريعة للمس.

التصميم: يأتي الهاتف بإطار معدني وتصميم مقاوم للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في ظروف مختلفة.

الأداء والمعالج

المعالج: يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8350، وهو معالج قوي يضمن أداءً سلسًا في المهام اليومية والألعاب.

الذاكرة والتخزين: يتوفر الهاتف بخيارات متعددة من الذاكرة والتخزين، تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و1 تيرابايت من التخزين الداخلي UFS 3.1، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والتطبيقات.

الكاميرا

الكاميرا الخلفية: يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية العدسة: عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS)، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، توفر صورًا واضحة ومفصلة.

البطارية والشحن

البطارية: يتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، مما يتيح شحن الهاتف بسرعة فائقة.

الشحن اللاسلكي: يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مما يوفر راحة إضافية للمستخدمين.

نظام التشغيل والاتصال

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وحديثة.

الاتصال: يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، Wi-Fi 6، وBluetooth 5.4، مما يضمن اتصالًا سريعًا ومستقرًا.

مميزات هاتف Oppo Reno 14

شاشة OLED عالية الدقة بمعدل تحديث 120 هرتز.

معالج قوي يضمن أداءً سلسًا.

كاميرا خلفية متقدمة مع قدرات تقريب بصري.

بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع واللاسلكي.

تصميم مقاوم للماء والغبار بمعايير عالية.

عيوب هاتف Oppo Reno 14