بكل المحافظات العراقية | الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 عبر نتائجنا nataegna للكرخ الأولى والثانية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء إعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025 بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وفقًا للانتهاء من عمليات التصحيح في كل محافظة على حدة، ولكنها حريصة على الإنتهاء السريع من كل عموم العراق مراعاة لمشاعر الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي نتائجنا

اختيار المرحلة الدراسية “الصف السادس الابتدائي”.

تحديد المحافظة الخاصة بالطالب.

تحميل ملف النتيجة بصيغة PDF.

البحث عن اسم الطالب أو رقم الجلوس داخل الملف للحصول على النتيجة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق

موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي 2025 الكرخ

حتى الآن، لم تصدر وزارة التربية العراقية إعلان رسمي بخصوص الموعد المحدد لظهور نتائج الصف السادس الابتدائي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إعلان النتائج سيبدأ تدريجيًا في عدد من المدارس خلال الأيام الأخيرة من شهر مايو الحالي، وقد يمتد حتى مطلع شهر يونيو المقبل.

ويأتي هذا بعد تأكيد عدد من المدارس اقترابها من استكمال أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لأوراق إجابات الطلاب تمهيدًا لاعتماد النتائج ونشرها رسميًا.

ملاحظات هامة للاستعلام نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

هناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها عند الاستعلام عن النتائج منها التالي: