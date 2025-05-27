“استعلم بالرقم القومي” الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 في مصر وموعد الصرف

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 في مصر وكذلك موعد الصرف، حيث تعتبر تلك المنحة من أهم المنح المقدمة من الحكومة المصرية للفئات المستحقة وذلك من أجل تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، وحددت الحكومة مواعيد صرف المنحة التي تكون على مدار العام خلال عيد الميلاد المجيد وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد العمال والمولد النبوي الشريف

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة القوى العاملة بأن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل وسيتم إيداع المنحة بقيمة 1500 جنيه بعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، كما أنه يمكن الاستعلام عن المنحة من خلال الخطوات المقبلة:

الدخول على رابط موقع وزارة العمل المصرية.

من ثم يتم الدخول على القائمة المتاحة بالصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يتم اختيار خانة منحة العمالة غير المنتظمة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المنحة.

ثم قم بكتابة كل من الرقم القومي وأي بيانات أخرى.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

أخيرا النقر على زر استعلم، لتظهر أمامك كافة التفاصيل.

شروط استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة في مصر

حددت الوزارة عدد من الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم والتي تمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: