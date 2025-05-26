“رسميا قبل عيد الأضحى” هيئة التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يونيو 2025 في مصر

يبحث أصحاب المعاشات مؤخرا عن موعد صرف معاشات يونيو 2025 جاء ذلك تزامنا مع قرب بداية شهر يونيو المقبل والانتهاء من شهر مايو الحالي، فيما أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد تطبيق زيادة المعاشات السنوية والتي تكون بنسبة 15% من قيمة المعاش ومن المقرر بأن يتم صرف الزيادة الجديد مع معاش شهر يوليو المقبل وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية في وقت سابق.

موعد صرف معاشات يونيو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن ميعاد صرف المعاشات تكون الاول من كل شهر ميلادي ولذلك فمن المنتظر بأن يتم صرف المعاشات لشهر يونيو بدء من يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو 2025 ويكون ذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، كما أنه يمكن الصرف عبر مكاتب البريد المصري بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الصرف عبر أي فرع من فروع البنوك ومن خلال ماكينات الصراف الآلي وأيضا عبر منافذ آمان وفوري.

خطوات الاستعلام عن المعاشات لشهر يونيو في مصر

أشارت الهيئة بأنه يمكن الاستعلام عن المعاشات الخاصة بشهر يونيو المقبل عبر اتباع عدد من الخطوات التي جاءت على النحو الآتي: